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П'ятниця, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Кількість смертей пішла на спад: свіжі дані по коронавірусу в Україні на 25 червня

Кількість смертей пішла на спад: свіжі дані по коронавірусу в Україні на 25 червня
Оновлено 08:53 Сьогодні Телеграф

На ранок п’ятниці, 25 червня в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 61 випадок менше, ніж добу раніше. При чому з них дітей – 36, медпрацівників – 32.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях. 

В останні три доби спостерігається зниження кількості летальних випадків від COVID-19. Так, за 22 червня цей показник дорівнював 70, за 23 червня - 58, а за 24 червня - вже 53.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 489 осіб;

летальних випадків – 53;

одужало – 2 405 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 481 особу,

методом ІФА – 9 160 осіб,

експрес-тестами – 17 079 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 232 790 осіб;

одужало – 2 160 137 осіб;

летальних випадків – 52 234;

проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
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Статистика, Україна, Коронавірус, СОVID-19.
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