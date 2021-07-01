Ще понад півсотні українців померли від коронавирусу за добу: свіжі дані на 1 липня

В Україні станом на ранок 1 липня коронавірус виявили у 705 осіб, зафіксовано 51 летальний випадок, 1719 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 464 людини. Серед захворілих 28 дітей та 18 медпрацівників.

За 30 червня проведено 49 038 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР - 20 913, ІФА - 9743, експрес-тестами на антигени - 18 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 235 801 особа, з них 2 168 387 одужали, летальних випадків - 52 391.

Днем раніше, 30 червня, на коронавірус захворіли 633 людини. 29 червня, за добу виявили 182 випадки COVID-19.

Відзначимо, в ЄС індійську вакцину від коронавирусу AstraZeneca - Covishield, яку застосовують в Україні, не включили в європейський паспорт вакцинації.