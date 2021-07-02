У півтори рази менше смертей: статистика по коронавірусу в Україні 2 липня

На ранок п’ятниці, 2 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 9 випадків менше, ніж добу раніше. При чому захворіли 36 дітей та 33 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 439 осіб;

летальних випадків – 33;

одужало – 1 197 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 756 осіб,

методом ІФА – 8 924 особи,

експрес-тестами – 15 408 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 236 497 осіб;

одужало – 2 169 584 особи;

летальних випадків – 52 391;

проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що в Україну прямує велика партія ще однієї схваленої ЄС вакцини від COVID-19.