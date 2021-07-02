У півтори рази менше смертей: статистика по коронавірусу в Україні 2 липня

На ранок п’ятниці, 2 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 9 випадків менше, ніж добу раніше. При чому захворіли 36 дітей та 33 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.
госпіталізовано – 439 осіб;
летальних випадків – 33;
одужало – 1 197 осіб;
методом ПЛР – 19 756 осіб,
методом ІФА – 8 924 особи,
експрес-тестами – 15 408 осіб.
захворіло – 2 236 497 осіб;
одужало – 2 169 584 особи;
летальних випадків – 52 391;
проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002.
Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що в Україну прямує велика партія ще однієї схваленої ЄС вакцини від COVID-19.