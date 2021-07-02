Український COVID-сертифікат - що в ньому буде

Уряд затвердив постанову про український COVID-сертифікат. Його спільно розроблятимуть Мінціфри, Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України, МЗС і прикордонна служба. Відомо, що він буде створений з урахуванням вимог Єврокомісії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кабінету Міністрів України.

Згідно з планами, COVID-сертифікат буде містити інформацію про вакцинацію, перенесений коронавірус і негативний результат ПЛР-тестування.

Віце-прем'єр-міністр - Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров зазначив, що Україна та інші країни вперше так швидко повинні розробити систему обміну інформацією і протестувати інновації.

Отримати документ можна буде на порталі "Дія" або через додаток. Паперову версію можна буде отримати у лікаря. Перевіряти справжність сертифіката будуть за допомогою QR-коду. Повноцінний запуск функціоналу відбудеться після технічної перевірки ЄС.

Поки українцям доступна тестова бета-версія. Стати учасником зможуть ті, хто отримав обидві дози вакцини. Раніше "Телеграф" писав, що таких людей в Україні вже понад 766 тисяч. Всі дані про вакцинацію вносять в електронну систему.