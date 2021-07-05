У МЗС назвали країни, з якими Україна домовляється про визнання Covid-сертифікатів

Міністерство закордонних справ України веде переговори з Європою щодо визнання наших ковід-сертифікатів.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

Повідомляється, що Україна зараз активно веде переговори з багатьма країнами, зокрема - з Грузією, Туреччиною, Мальтою, Кіпром та Францією.

Ніколенко каже, що на даний момент наші ковідні сертифікати визнає лише Угорщина, що дозволяє громадянам з національними сертифікатами про повну вакцинацію подорожувати по країні без додаткових тестів. До слова, угорські документи про вакцинацію Україна також визнає.

Нагадаємо, особи, щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам. При цьому в МОЗ підкреслили, що слід відрізняти таке свідоцтво від "ковідного сертифіката" (він же "ковідний паспорт", "зелений сертифікат" і т.д.) - документа, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог Євросоюзу і Всесвітньої організації охорони здоров'я.