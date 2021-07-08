Для всіх цілей та потреб: в Україні готують відразу кілька видів COVID-сертифікатів

У вересні українці зможуть отримати COVID-сертифікат в паперовому вигляді. Сертифікат в паперовому вигляді матиме QR код, як і цифровий аналог.

Про це повідомила менеджерка Міністерства цифрової трансформації Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.

"Найближчим часом, до закінчення оцінки Європейським Союзом, ми зможемо надати можливість отримувати і сертифікати в паперовому вигляді", - сказала Чорногоренко.

Всього COVID-сертифікат буде трьох типів: про хід повного курсу вакцинації, про негативний ПРЛ-тест на визначення COVID-19 та про те, що людина перехворіла на COVID-19, що підтверджується даними з електронної системи охорони здоров’я.

Паперова версію COVID-сертифіката планується на початок осені, отримати такий сертифікат можна буде через сімейного лікаря і заклади охорони здоров'я.

І в цифровому, і в паперовому варіантах COVID-сертифікату буде QR код, інформація з якого розшифровується за допомогою відповідного сканера.

Крім того, COVID-сертифікат буде як для виїзду за кордон, так і "внутрішнім".

Варто відзначити, що в додатку "Дія" з'явилися перші сертифікати про вакцинації від коронавирусу. Також стало відомо, що Міністерство закордонних справ України веде переговори з Європою щодо визнання наших ковід-сертифікатів.