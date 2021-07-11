Коронавірус в Україні: госпіталізованих більше, ніж нових випадків зараження

В Україні за минулу добу, 10 липня, виявили 290 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 23, медпрацівників - 7). Найбільше нових хворих в Києві та Дніпропетровській області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 374 особи;

летальних випадків – 5;

одужало – 374 особи;

За добу протестували методом ПЛР - 12 885 осіб, методом ІФА - 3296 осіб, експрес-тестами - 9175 чоловік.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київської (24), Одеській (22) та Харківської (18) областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли - 2 241 043 особи; одужали - 2 177 293 особи; летальних випадків - 52 597.

Нагадаємо, днем раніше в Україні виявили 507 нових випадків коронавирусної хвороби. 9 липня Міздрав повідомляв про 655 нових хворих.

Також відзначимо, що в Європі закликали відмовитися від двох вакцин - російської "Супутник V" та китайської CoronaVaс. Саме останньою, зараз масово прищеплюють українців.