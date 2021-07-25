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Неділя, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Госпіталізованих майже вдвічі більше хворих: свіжі дані по COVID-19 в Україні

Госпіталізованих майже вдвічі більше хворих: свіжі дані по COVID-19 в Україні
08:39 Сьогодні Телеграф

На ранок неділі, 25 липня, в Україні зафіксували значно більше випадків госпіталізації за останню добу, ніж кількість хворих на коронавірус.

Про це можна судити по свіжому зведенню МОЗ.

Відзначається, що за суботу, 24 липня, в Україні зареєстрували:

  • 286 нових випадків COVID-19;
  • 422 госпіталізованих пацієнтів;
  • 12 смертей;
  • 159 одужань.

Найбільше число хворих зареєстрували у місті Київ, Одеській, Дніпропетровській, Львівський та Запорізькій областях.

Крім того, за добу було вакциновано 71 571 людей (всього вже 3 060 561 осіб з початку вакцинації).

Як повідомляв "Телеграф", напередодні кілька нових випадків коронавіруса нового небезпечного штаму "Дельта" виявили у Львівській області.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Коронавірус, Covid-19.
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