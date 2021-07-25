Госпіталізованих майже вдвічі більше хворих: свіжі дані по COVID-19 в Україні

На ранок неділі, 25 липня, в Україні зафіксували значно більше випадків госпіталізації за останню добу, ніж кількість хворих на коронавірус.
Про це можна судити по свіжому зведенню МОЗ.
Відзначається, що за суботу, 24 липня, в Україні зареєстрували:
Найбільше число хворих зареєстрували у місті Київ, Одеській, Дніпропетровській, Львівський та Запорізькій областях.
Крім того, за добу було вакциновано 71 571 людей (всього вже 3 060 561 осіб з початку вакцинації).
Як повідомляв "Телеграф", напередодні кілька нових випадків коронавіруса нового небезпечного штаму "Дельта" виявили у Львівській області.