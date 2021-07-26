Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас

Американська фармацевтична корпорація запропонувала Україні протестувати препарат для лікування і профілактики коронавірусу.

Про це говорить у своєму інтерв'ю для "Апостроф" головний санлікар України Ігор Кузін.

Кузін пояснив, що американці звернулися саме до нас, тому що Україна завжди відкрита для подібних пропозицій, ця сфера добре працює і відрегульована державою. В Україні існує національний реєстр клінічних досліджень, де можна побачити звіти про усі дослідження, які проводяться на території країни.

"Заразом вже 5 таких досліджень завершені, ще більша їх частина знаходяться в процесі або на старті" - ділиться Ігор Кузин.

Як відмічає санлікар, пропозиція поступила 12 липня. Подібні дослідження препаратів в Україні держава не ініціює, у більшості випадків це робить фармацевтичний сектор.

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