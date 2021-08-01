Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження

В Україні за минулу добу, 31 липня, виявили коронавірусну хворобу COVID-19 у 484 осіб. Днем раніше було виявлено 916 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, від хвороби зафіксовано шість смертей, 131 пацієнт одужав.

За добу зробили 26 450 тестів різними методами:

методом ПЛР - 13 745 осіб,

методом ІФА - 2 676 чоловік,

експрес-тестами - 10 029 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Всього за час пандемії захворіло 2 млн 253 тис. 269 осіб. Одужали 2 млн 186 тис. 994 особи. Померли 52 951 особа.

Відзначимо, головний санлікар України Ігор Кузин заявив, що карантин в Україні не закінчиться 31 серпня, його планують продовжити. Крім того, на осінь в Україні прогнозують чергову хвилю захворюваності.