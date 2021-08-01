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Неділя, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження

Коронавірус в Україні: госпіталізованих майже стільки ж, скільки і нових випадків зараження
Оновлено 08:39 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

В Україні за минулу добу, 31 липня, виявили коронавірусну хворобу COVID-19 у 484 осіб. Днем раніше було виявлено 916 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, від хвороби зафіксовано шість смертей, 131 пацієнт одужав.

За добу зробили 26 450 тестів різними методами:

методом ПЛР - 13 745 осіб,

методом ІФА - 2 676 чоловік,

експрес-тестами - 10 029 осіб.

Дані про коронавірус на 1.08.2021

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Всього за час пандемії захворіло 2 млн 253 тис. 269 осіб. Одужали 2 млн 186 тис. 994 особи. Померли 52 951 особа.

Відзначимо, головний санлікар України Ігор Кузин заявив, що карантин в Україні не закінчиться 31 серпня, його планують продовжити. Крім того, на осінь в Україні прогнозують чергову хвилю захворюваності.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Україні.
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