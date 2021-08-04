Майже тисячу випадків коронавірусу виявили за добу в Україні, чверть з них в Києві

В Україні за добу 3 серпня виявили 984 нових випадки зараження коронавірусом. Серед захворілих - 59 дітей і 48 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

На 4 серпня в Україні коронавірусна статистика зафіксована з такими показниками:

госпіталізовані -572 людини

летальних випадків - 43

одужали - 570.

За добу зробили 47 442 тести, серед них методом ПЛР - 22 533.

За добу вівторка найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в столиці України - Києві. Там зафіксували 236 заражень. Лідерами з нових випадків захворюваності стали Донецька (91), Харківська (75), Херсонська (71) і Дніпропетровська (64) області.

Найменшу кількість випадків коронавірусу за добу фіксують в Чернігівській (2) і Волинській (3) областях.

У Дніпрі, на тлі зростаючої статистики захворюваності коронавірусом, мер міста Борис Філатов пообіцяв безкоштовний проїзд тим, хто пройде курс вакцинації.

Також, "Телеграф" повідомляв, що в китайському місті Ухань через спалах коронавірусу протестують 11 мільйонів жителів - в місті починається паніка.