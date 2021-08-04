В Україну прибула нова велика партія вакцин від COVID-19 AstraZeneca: кому вона дістанеться

В Україну у рамках глобального механізму COVAX прибуло 509 400 доз вакцини AstraZeneca. Цю партію Україна отримала від Данії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Зеленський заявив про реалізацію його домовленості з Метте Фредеріксеном (Прем’єр-міністр Данії) та подякував "данським друзям за допомогу".

Наша домовленість з @Statsmin Метте Фредеріксен щодо підтримки вакцинації від коронавірусу в Україні реалізована. Сьогодні наша країна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини проти #COVID19. Дякую нашим данським друзям за допомогу в подоланні цього глобального виклику! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Тим часом у МОЗ заявили, що ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії, який планує роздати різним країн ще 3 мільйони вакцин від коронавірусу до кінця 2021 року.

При цьому у міністерстві зазначили, що нову партію вакцин AstraZeneca використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу препарату, а решту розподілять між пунктами вакцинації.

Нагадаємо, що за вівторок, 3 серпня, щеплення від коронавірусу отримали 153 258 людей. З них одну дозу - 89 892 людини, а повністю завершили курс вакцинації - 63 366 людей.

Від початку вакцинальної компанії, станом на 4 серпня, в Україні щеплення отримали 3 759 405 людей, з них повністю завершили курс (отримали дві дози) – 2 151 799 осіб. Загалом було проведено 5 911 202 щеплення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі вирішили заохочувати вакцинованих від коронавірусу.