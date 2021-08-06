Другий день поспіль Україна б'є майже двомісячний рекорд захворюваності COVID-19

В Україні за минулу добу, 5 серпня, знову виявили більше тисячі нових випадків коронавірусу. Останній раз таку кількість випадків реєстрували на початку червня.

Про це вранці у п'ятницю, 6 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за 5 серпня зафіксували 1081 новий випадок коронавірусної хвороби, у їх числі 74 дитини і 32 медпрацівника.

При цьому за четвер 516 осіб госпіталізували, одужали 478 пацієнтів. Кількість летальних випадків за 5 серпня - 16 осіб.

За добу в Україні зробили 19 929 ПЛР-тести, ще 7 546 тестувань провели методом ІФА і 15 122 особи скористалися експрес-тестами.

Найбільшу кількість нових випадків заражень за 5 серпня зафіксували у Києві (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

Варто відзначити, що за минулу добу в Україні також було більше тисячі нових випадків коронавірусу.

А судячи зі статистики РНБО, таку кількість нових заражень в Україні останній раз фіксували 17 червня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де в Україні найвищий рівень зараження штамом "Дельта".