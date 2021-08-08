Мільйони людей помруть від коронавірусу ще до початку зими - прогноз

Американський Інститут показників і оцінки здоров’я оприлюднив невтішний прогноз, згідно з яким до грудня 2021 року у світі буде 5,3 мільйони смертей, пов’язаних з коронавірусом.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Інституту.

У прогнозі наводять відмінність між офіційною статистикою смертей від коронавірусу і додатковими летальними випадками, пов’язаними з цією хворобою, включно з незареєстрованими.

Згідно з прогнозом, пік смертності очікується наприкінці вересня- початку жовтня. Цей пік пов’язують зі штамом "Дельта". Після цього кількість летальних випадків піде на спад.

Також дослідники прогнозують 12 мільйонів додаткових смертей.

Варто зазначити, що зараз у світі офіційно зафіксовано 4,2 мільйони смертей від коронавірусу.

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