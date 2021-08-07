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COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Україна чекає 17 млн доз вакцин, але вони можуть не врятувати країну від спалаху COVID-19

Україна чекає 17 млн доз вакцин, але вони можуть не врятувати країну від спалаху COVID-19
Оновлено 17:47 Сб, 7 Серпень 2021 Телеграф Douglas P. Clifford/Tampa Bay Times/ZUMA/picture alliance

17 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer / BioNTech очікують в Україні до кінця року. При цьому за найближчі 4 місяці МОЗ України планує вакцинувати половину населення країни.

Про це розповів головний санлікар і заступник міністра МОЗ Ігор Кузин в ефірі РадіоСвобода.

За його словами приходу нової вакцини чекати не варто і потрібно робити щеплення тим, що є в наявності. При цьому заступник міністра зазначив, що ефективність вакцин Pfizer, Moderna та AstraZeneca 91-95%. Він попередив, що нова вакцина може запізнитися до початку чергової хвилі COVID-19 в Україні.

Стало відомо, коли в Україні буде пік епідемії COVID-19

Згідно з планами міністерства до кінця листопада в Україні має бути зроблено 10 мільйонів щеплень і щеплені 5 мільйонів людей.

На 7 серпня в країні повний курс імунізації від коронавірусу пройшли 2 мільйони 353 тисячі 218 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що в ОАЕ почали вакцинувати від коронавірусу дітей від 3 років - провели випробування, результати яких дозволили використовувати одну з китайських вакцин.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Вакцинация, Pfizer, Коронавірус, COVID-19 Коронавирус.
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