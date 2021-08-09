Госпіталізованих на третину більше ніж тих, що заразилися - статистика Covid-19 в Україні за добу

В Україні заразилися коронавірусjv 300 осіб за неділю 8 серпня, серед них 20 дітей та 2 медпрацівники.

Статистику на ранок 9 серпня повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За добу неділі:

госпіталізовані - 400 осіб

летальних випадків - 5

одужали - 281

зроблено тестів на коронавірус - 16 720, в тому числі методом ПЛР - 9 383.

Лідером по захворюваності залишається Київ, в столиці зафіксували 51 новий випадок коронавірусної інфекції за добу. Значна кількість хворих COVID-19 також в Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

Найменша кількість нових випадків коронавірусу в Закарпатській і Запорізькій областях, там немає ні виявлених, ні летальних випадків. Також відсутні дані про госпіталізацію. У нижній частині антирейтингу захворюваності на коронавірус також Донецька, Кіровоградська та Полтавська області - по 1 випадку.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні планують вакцинувати половину населення до кінця року - чи встигнуть прибути щеплення від коронавірусу.