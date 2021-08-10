Одужань вдвічі більше, ніж нових хворих: свіжа статистика COVID-19 в Україні

Коронавірусом в Україні за минулу добу 9 серпня захворіли 781 осіб, серед них 37 дітей і 28 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Згідно зі статистикою на 10 серпня за минулу добу:

госпіталізовані - 335 осіб;

летальних випадків - 24;

одужали - 1390 осіб;

виконано тестувань на COVD-19 - 44 553, в тому числі методом ПЛР - 21 705.

З великим відривом у виявленні нових випадків коронавірусу лідирує столиця України. У Києві за 9 серпня зафіксували 167 випадків захворювання. Серед лідерів по виявленню коронавірусної інфекції також Донецька (78), Одеська (62), Харківська (60), Хмельницька (35), і Полтавська (35) області.

Найменшу кількість заражень коронавірусом за добу зафіксували у Волинській (3) і Кіровоградській (4) областях.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні є проблема з однією з вакцин, поставлених в країну як гуманітарна допомога. Також МОЗ хоче продовжити карантин ще на два місяці.