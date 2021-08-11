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Середа, 11.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Кількість хворих і видужалих майже зрівнялася: свіжа статистика COVID-19 в Україні

Кількість хворих і видужалих майже зрівнялася: свіжа статистика COVID-19 в Україні
Оновлено 08:46 Сьогодні Телеграф

За минулу добу, 10 серпня, в Україні зафіксували 1 122 нових випадки коронавірусу. При цьому кількість одужань склала 1160.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Так, за 10 серпня в Україні госпіталізували 648 осіб, одужали 1160, летальних випадків - 25. У числі нових хворих 54 дитини і 31 медпрацівник.

При цьому було проведено 23633 ПЛР-теста, 8963 тестування методом ІФА, а ще 20604 особи скористалися експрес-тестами.

У лідерах захворюваності за 10 серпня - Київ (186), Запорізька (96), Донецька (89), Харківська (81), Дніпропетровська (70) області.

Найменша кількість заражень зафіксована у Волинській (7) та Кіровоградській (9) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіли 2 261 354 особи, з них одужали - 2 193 752, померли – 53 149.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 9 серпня в Україні коронавірусом захворіли 781 осіб, серед них 37 дітей і 28 медпрацівників.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Статистика, Міністерство охорони здоров'я, Коронавірус в Україні.
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