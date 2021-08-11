У США виявили новий більш смертоносний і заразний штам коронавірусу "йота"

Новий штам коронавірусу "йота", виявлений у США, виявився більш смертоносним серед літніх людей. За даними дослідження, він може збільшити рівень смертності від інфекції на 62-82%

Про це повідомляється на порталі medrxiv.org.

У дослідженні говориться, що у цього штаму коронавірусу значно вища швидкість поширення. Також він більш патогенний порівняно з іншими існуючими штамами і летальність від нього серед категорії 45+ на 62-82% вище.

Фахівці також з'ясували, що "йота" -штамм передається на 15-25% швидше за інші відомі мутації.

Варто відзначити, що вперше штам коронавірусу "йота" виявили у Нью-Йорку у 2020 році, а з тих пір випадки захворювань цим штамом зафіксували як мінімум у 27 країнах.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в МОЗ назвали специфічні симптоми дельта-штаму COVID-19.