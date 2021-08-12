Кількість хворих COVID-19 - рекордна за два місяці

В Україні зростає захворюваність на коронавірус. На 12 серпня за минулу добу зафіксували 1247 випадків коронавірусу, що на більш ніж сотню випадків більше, ніж за попередній день. Серед захворілих 41 медпрацівник і 77 дітей.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу середи 11 серпня:

госпіталізовані - 588 осіб

летальних випадків -24

одужали - 1039 осіб

Зроблено тестів за добу - 48 051, в тому числі методом ПЛР - 22 049. Востаннє такий рівень захворюваності фіксували два місяці тому - 12 червня. Про це свідчить статистика РНБО.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 262 601 особа

одужали - 2 194 791 осіб

летальних випадків - 53 173.

Лідерство за кількістю зафіксованих випадків тримає столиця України - в Києві інфікувалися 205 осіб. Серед регіонів найвищий рівень захворюваності COVID-19 в добу в Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) і Львівської (61) областях.

Найменша кількість зафіксованих випадків в Кіровоградській (5) області.

Раніше "Телеграф" писав, що в США виявили новий штам коронавірусу, але лікарі закликають не панікувати. Також, в Грузії - рекордна кількість хворих і померлих від коронавірусу з початку пандемії.