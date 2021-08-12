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Четвер, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Кількість хворих COVID-19 - рекордна за два місяці

Кількість хворих COVID-19 - рекордна за два місяці
Оновлено 08:35 Сьогодні Телеграф

В Україні зростає захворюваність на коронавірус. На 12 серпня за минулу добу зафіксували 1247 випадків коронавірусу, що на більш ніж сотню випадків більше, ніж за попередній день. Серед захворілих 41 медпрацівник і 77 дітей.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу середи 11 серпня:

  • госпіталізовані - 588 осіб
  • летальних випадків -24
  • одужали - 1039 осіб

Зроблено тестів за добу - 48 051, в тому числі методом ПЛР - 22 049. Востаннє такий рівень захворюваності фіксували два місяці тому - 12 червня. Про це свідчить статистика РНБО.

рнбо коронавірус

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 262 601 особа
  • одужали - 2 194 791 осіб
  • летальних випадків - 53 173.

Лідерство за кількістю зафіксованих випадків тримає столиця України - в Києві інфікувалися 205 осіб. Серед регіонів найвищий рівень захворюваності COVID-19 в добу в Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) і Львівської (61) областях.

Найменша кількість зафіксованих випадків в Кіровоградській (5) області.

Раніше "Телеграф" писав, що в США виявили новий штам коронавірусу, але лікарі закликають не панікувати. Також, в Грузії - рекордна кількість хворих і померлих від коронавірусу з початку пандемії.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Статистика, COVID-19 Коронавирус, коронавіфрус.
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