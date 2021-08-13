Кількість заражень COVID-19 зростає четвертий день поспіль

В Україні зафіксували за добу 1263 зараження коронавірусом. Це на 16 осіб більше ніж напередодні. Серед захворілих станом на 13 серпня - 73 дитини та 52 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу четверга, 12 серпня:

госпіталізовані - 613 осіб

летальних випадків - 44

одужали - 1007 осіб.

За минулу добу зроблені 47 355 тестів, в тому числі методом ПЛР - 22 318.

Столиця України залишається в лідерах за кількістю нових випадків інфікування COVID-19. За останню добу в Києві захворіли на коронавірус 166 осіб. Також високий рівень виявлення нових випадків коронавірусу в Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

Найменша кількість хворих у Волинській та Кіровоградській області - по 6 нових випадків коронавірусу.

Раніше "Телеграф" писав, що стабільне зростання кількості хворих коронавірусів змусив Міністерство охорони здоров'я змінити рекомендації по вакцинації і скоротити інтервал між введенням двох доз одного з популярних вакцин.