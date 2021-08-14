Україна четвертий день поспіль б'є рекорди захворюваності COVID-19: свіже зведення

Станом на ранок суботи, 14 серпня, в Україні виявлено 1353 нових випадки інфікування коронавірусом. Зростання числа нових хворих COVID-19 спостерігається вже п'ятий день поспіль.

Інформація про це оприлюднена прес-службою МОЗ.

Відзначається, що в числі хворих 99 дітей і 33 медпрацівника. "Лідером" за приростом інфікованих став Київ, за ним йдуть Харківська і Дніпропетровська області.

Госпіталізація, за даними Міністерства охорони здоров'я, знадобилася 641 людині, а перемогла хворобу 791 особа. При цьому за добу в Україні померла 21 людина.

Всього за час пандемії в Україні виявлено 2 265 217 випадків COVID-19, хвороба забрала 53 238 життів.

Примітно, що подібна кількість нових захворювань в останній раз фіксувалася 11 червня, нові "рекорди" хвороба демонструє вже четвертий день поспіль.

Як повідомлялося раніше, Міністерство охорони здоров'я рекомендував людям, які отримали дозу вакцини CoronaVac, робити другий укол вже через 14 днів після першого.