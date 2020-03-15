Новини України:Водночас Жозеп Боррель наголосив, що має намір відвідати Україну в стислі терміни.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель переніс свій візит до України через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Європейської служби зовнішніх дій.

Зазначається, що в ході телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Боррель поінформував про те, що переносить свій візит до Києва, який має розпочатися в неділю, 15 березня.

Водночас у відомстві зазначили, що верховний представник ЄС має намір відвідати Україну в найкоротші терміни.

Боррель наголосив, що Україна залишається пріоритетним партнером для Євросоюзу.

"ЄС продовжить рішуче підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також її реформаторські зусилля", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше з причини загрози коронавірусу запланований візит до України відклав президент Литви Гітанас Науседа.