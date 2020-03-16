Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин

Новини України:Позачергове засідання ВР розпочнеться завтра о 8:00. Передбачається розглянути законопроект, яким пронуються заходи щодо боротьби з коронавірусом.

Лідери фракцій Верховної Ради вирішили, що позачергове засідання ВР розпочнеться завтра о 8:00.

Верховна Рада проведе позачергове засідання вранці для прийняття термінових законів щодо боротьби з епідемією коронавірусу. Після цього парламент закриються на карантин до 3 квітня.

Народні депутати вже почали отримувати повідомлення про карантин через СМС.Позачергове засідання має розпочатися завтра о 8 ранку і триватиме до 10 ранку. Нагадаємо, лідери фракцій Верховної Ради вирішили, що позачергове засідання ВР розпочнеться завтра о 8:00. На засіданні передбачається розглянути законопроект, яким пропонуються заходи щодо боротьби з коронавірусом. Даний законопроект розгляне Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.