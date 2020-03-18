Сергій Шахов визнав, що його тест на вірус COVID-19 виявився позитивним

Новини України:До цього нардеп спростовував всі чутки про свою хворобу, тепер же тести показали позитивний результат.

У народного депутата України Сергія Шахова 17 березня підтвердили інфікування коронавірусом COVID-19.

Цю інформацію парламентар підтвердив у коментарі журналістам.

"Я сьогодні ізольований, займаюся дезінфекцією, з людьми не контактував. Температура знизилася, почуваюся я нормально, сподіваюся, буде все добре. Не знаю, чому навколо цього здійнялася така паніка... - сказав Сергій Шахов. - Сьогодні надійшов дзвінок з клініки і сказали, що швидше за все у вас підтверджується діагноз коронавірус".

Примітно, що раніше Шахов заперечував, що захворів коронавірусом.

За його словами, в нього була температура, однак її спричинило звичайне ГРВІ.

Відомо,що Шахов нещодавно повернувся з однієї з країн Європи, а минулого тижня відчув себе зле.