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Єрмак обговорив шляхи подолання коронавірусної інфекції з послами G7 та ЄС

Єрмак обговорив шляхи подолання коронавірусної інфекції з послами G7 та ЄС
18:53 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Керівник офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Групи семи (G7) та Євросоюзу.

Сторони обговорили низку питань, в тому числі, щодо допомоги Україні в боротьбі з Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"У центрі уваги було питання щодо перебігу подій довкола пандемії коронавірусу у світі, а також епідеміологічної ситуації в нашій державі... У цьому зв’язку було обговорено низку питань практичної допомоги Україні з боку країн Групи семи та ЄС щодо надання відповідного медичного обладнання та лікувальних засобів", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники високо оцінили зусилля Президента та уряду України в контексті вжиття заходів з протидії поширенню коронавірусу в нашій країні.

Керівник Офісу Президента наголосив, що глава держави майже щодня проводить телефонні розмови зі світовими лідерами, під час яких обговорюється обопільна підтримка в часи пандемії коронавірусу.

Учасники зустрічі погодилися з необхідністю консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу для світової економіки.

Очільник Офісу Президента України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Також Єрмак розповів про зустріч Тристоронньої контактної групи, яка відбулася 11 березня в Мінську.

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Представники країн Групи семи та ЄС підтвердили налаштованість на подальшу активну співпрацю з Україною на всіх напрямах, де є обопільний інтерес, а також незмінність позиції на підтримку реформ, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

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Все по темі:

ЄС, G7, переговорі, Офис Президента, Коронавірус, Андрій Єрмак.
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