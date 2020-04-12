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Президент пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини від коронавірусу

Президент пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини від коронавірусу
16:33 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новини України:Заступник міністра охорони здоров'я очікує, що COVID-19 стане сезонним захворюванням.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив в інтерв’ю .

"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю, з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - сказав Ляшко.

Заступник міністра охорони здоров'я очікує, що COVID-19 стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно, але Україна та решта країн будуть краще підготовлені до її спалахів.

В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби

Станом на ранок 12 квітня у світі налічується вже 1 млн 777 тис. 666 інфікованих новим коронавірусом, а внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 108 тис. 867 осіб.

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Вакцина, Володимир Зеленський, Президент України, Коронавірус, Грошова винагорода.
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