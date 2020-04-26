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Неділя, 26.04.2020
Українська "Мрія" полетіла в черговий рейс для боротьби з пандемією коронавірусу
Українська "Мрія" полетіла в черговий рейс для боротьби з пандемією коронавірусу
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Українська "Мрія" полетіла в черговий рейс для боротьби з пандемією коронавірусу

Українська "Мрія" полетіла в черговий рейс для боротьби з пандемією коронавірусу
15:49 Сьогодні Телеграф УНИАН president.gov.ua

Новини України:23 квітня літак Ан-225 "Мрія" доставив в Україну рекордний медичний вантаж з Китаю.

Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" відправився у черговий комерційний рейс для боротьби з пандемією коронавірусу.

Захопливе відео вильоту літака ДП "Антонов" опублікував на своїй сторінці у Facebook. Я

23 квітня літак Ан-225 "Мрія" доставив в Україну рекордний медичний вантаж з Китаю: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та 100 тис. костюмів для медиків.

Загалом літак привіз 103 тонни медичного вантажу.

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Керівник ДП "Антонов" Олександр Донець зазначив, що через тиждень Ан-225 "Мрія" виконає ще один рейс за заявкою України й доставить медичний вантаж.

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Пандемия, Мрия, Україна, Літак, Допомога, Медична допомога.
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