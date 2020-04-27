Макрон прибуде до України після завершення пандемії COVID-19

Новини України:Президенти двох країн провели телефонну розмову.

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну після завершення пандемії COVID-19. Як повідомляє прес-служба глави української держави, про це Макрон сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський нагадав Макрону про запрошення відвідати Україну.

"Знаю, що ви хотіли відвідати Україну. Буду радий вітати вас, щойно закінчиться пандемія коронавірусу і щойно цей візит стане можливим", – сказав президент України.

Вказується, що Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну. Як повідомляв УНІАН, раніше Макрон продовжив обмежувальні заходи у Франції до 11 травня.



