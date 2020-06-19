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П'ятниця, 19.06.2020
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Рада сьогодні розгляне законопроекти про гральний бізнес та лікування COVID-19

Рада сьогодні розгляне законопроекти про гральний бізнес та лікування COVID-19
09:21 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні, а також законопроект №3636, яким пропонується продовжити строк дії закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" до 1 січня 2021 року. У Раді традиційно у п'ятницю відбудеться година запитань до уряду, присвячена питанням організації та проведення ЗНО в Україні у 2020 році та щодо використання коштів Держбюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Про це йдеться у порядку денному засідання парламенту, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Почнеться ж засідання, згідно з порядком денним, з години запитань до уряду, на якому звітуватимуть перед парламентарями міністр фінансів України Сергій Марченко та т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Крім того, порядком денним передбачено розгляд питання "Про призначення члена Кабінету міністрів України". Імовірно, йдеться про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідний проєкт постанови про призначення Шкарлета уряд зареєстрував у Верховній Раді 17 червня.

Окрім того, парламентарі планують розглянути у другому читанні законопроект №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, а також проект закону №3636 про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на COVID-19.

Також сьогодні Рада планує розглянути законопроект №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та проект закону №3657 про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

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Нардепи планують розглянути і законопроект №3386 щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження та проект закону №1193 про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів.

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Верховна Рада, Порядок денний, Засідання.

Автор:

Телеграф
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