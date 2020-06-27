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В українській армії 166 хворих на коронавірус

В українській армії 166 хворих на коронавірус
13:57 Сьогодні Телеграф Укринформ mil.gov.ua
У Збройних силах України за минулу добу було зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10.00 27 червня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 302 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 576 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 178 осіб. За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Командування Медичних сил, у закладах охорони здоров’я перебуває на лікуванні 13 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Рівненський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 8 осіб (Київська область - 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Львівська – 2 військовослужбовців, Дніпропетровська – 1 військовослужбовець та Харківська – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.

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Все по темі:

Армия, минобороні, Коронавірус, Українська армія.

Автор:

Телеграф
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