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Неділя, 26.07.2020
Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
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Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19

Зеленський: Україна буде серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19
Оновлено 16:54 Сб, 25 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться на фармринку.

Глава держави, як повідомляє Офіс президента, в суботу провів традиційну нараду з представниками уряду, правоохоронних органів і відповідних відомств щодо епідемічної ситуації в країні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Зеленський поцікавився просуванням свого завдання щодо перебування України в черзі на отримання вакцини проти коронавірусу, коли її буде виготовлено.

"Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже у кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна має бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги", - наголосив президент.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за завданням президента проводить консультації і тримає контакт із компаніями та дипломатами з різних країн, вивчаючи інформацію.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про останні дані щодо поширення інфекції, зазначивши, що сьогодні зафіксовано ще один антирекорд зараження - 1106 людей. Серед лідерів за кількістю виявлених нових хворих - Рівненщина, місто Київ та Львівська область. Показник захворюваності зріс до 64,1 людини на 100 тис. населення. За словами глави уряду, буде звернено увагу на Закарпаття, Волинь, Львівщину та Буковину у зв'язку із заповненням ліжкомісць в опорних лікарнях, щоб забезпечити їх достатню кількість. На Закарпатті заповнення становить 64%, у трьох інших регіонах - понад 40%.

Шмигаль також звернув увагу на те, що Чернівецька область значно поліпшила показники щодо захворюваності й упевнено відійшла від лідерства за поширенням COVID-19 завдяки жорстким заходам, яких дотримувався регіон кілька місяців.

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Все по темі:

Вакцина, Зеленский, Україна, Шмигаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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