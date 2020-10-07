Стало відомо про проблему з лікуванням зараженого коронавірусом Порошенка

У зараженого коронавірусом Петра Порошенка погіршується стан здоров'я.

Стан хворого на коронавірус п'ятого президента України Петра Порошенка погіршився, у нього розвинулася пневмонія.

В інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій дружина політика Марина Порошенко розповіла, що її чоловік знаходиться в лікарні з двостороннім запаленням легенів. Він отримує комплекс необхідного лікування.

"На жаль, у нього зараз погіршився стан крові - вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан і подивитися хід хвороби", - розповіла Марина Порошенко.

Також, захворіла на коронавірус дочка Порошенко Євгенія. Вона переносить хворобу набагато легше, а напади підвищеної температури легко знімаються жарознижувальними засобами.

Нагадаємо, про те, що Порошенко захворів коронавірус, стало відомо 29 вересня.

Хворий COVID-19 Порошенко потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією.