"Ми будемо зобов'язані": нардеп з "Слуги народу" відзначився гучною заявою про покупку російської вакцини від коронавірусу (відео)

Представник фракції "Слуга народу" вважає, що незабаром українська влада підтримає закупівлю російської вакцини від COVID-19.

Українській владі варто почати обговорювати покупку російської вакцини від коронавірусу.

Про це заявив депутат від фракції "Слуга народу" Максим Качура.

"Зараз я розповім те, за що мене може частина фракції" Слуга народу "закидати камінням, але я вважаю, що головним пріоритетом для держави і взагалі для кожного чиновника повинна бути життя громадян. Сьогодні ми апелювали до Конституції. Основоположні статті, основоположна цінність Конституції - це саме здоров'я і життя кожного громадянина України.

Тому мені б хотілося, щоб ми припинили тут якісь подвійні стандарти, тому що нам тоді потрібно газ прикрутити і не опалювати свої будинки. Нам потрібно вимкнути електроенергетику.

Потрібно зважити всі І якщо дійсно ця вакцина покаже себе, як ефективна, ми не маємо права не скористатися тією можливістю, щоб врятувати хоча б одне людське життя в нашій країні ", - заявив він.

Мережа моментально відреагувала на цю заяву.

"Господи, та де ж ми так згрішили то"

"Качура, тобі вже в очі кажуть, що ти не влада, а опозиція, переходь вже в ОПЗЖ і не ганьбися"

"У мене таке відчуття, що бог нас за щось карає"

"Який же Качура розумний і продуманий лицемір", - пишуть користувачі в соціальних мережах.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін запропонував Україні гучну російську вакцину від коронавірусу COVID-19 "Супутник V".

У той же час глава української держави Володимир Зеленський зазначив, що в Євросоюзі запевнили Україну в готовності допомогти отримати перевірені вакцини від COVID-19, як тільки вони будуть розроблені і досліджені вченими у відповідності з усіма протоколами.

А на даний момент президент закликав не дуже вірити "окремим цинікам", які вже зробили вакцинацію спірними препаратами і висувають "ініціативи" напередодні виборів в Україні.