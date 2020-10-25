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Вибори мера в Дніпрі: результати екзитполів

Вибори мера в Дніпрі: результати екзитполів
20:40 Нд, 25 Жовтень 2020 Телеграф

У другий тур виборів міського голови Дніпра виходять Борис Філатов і Загід Краснов або Олександр Вілкул.

Згідно екзитполу, результати інших кандидатів такі:

В міській Раді ситуацій буде наступна.

Результати екзитполів у Києві можна побачити тут.

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Все по темі:

Вибори, Борис Филатов, Місцеві вибори, Олександр Вілкул, екзитполи.

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Телеграф
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