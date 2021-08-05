Наслідки коронавірусу: в СБУ назвали причину смерті Марчука

Причиною смерті першого голови Служби безпеки України і екс-прем'єр-міністра Євгена Марчука стала серцево-легенева недостатність, спровокована коронавірусом.

Про це у четвер, 5 серпня, заявила Служба безпеки України.

Повідомляється, що коронавірус загострив захворювання, якими страждав Марчук, і спровокував серцево-легеневу недостатність. Через неї вранці 5 серпня екс-прем'єра і не стало.

В СБУ додали, що роль Марчука у державотворенні важко переоцінити.

"З ним пов'язано і асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії і представляв Україну в тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також висловили свої співчуття і додали, що це велика втрата для України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим запам'ятався і що очолював Євген Марчук.

Також ми писали, як українське суспільство відреагувало на смерть першого глави СБУ Євгена Марчука.