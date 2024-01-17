Майже вдвічі більше запланованого: Німеччина збільшить військову допомогу Україні, названо цифру

Це стало відомо за результатами телефонної розмови Шольца із Байденом

Німеччина збільшить військову допомогу Україні 2024 року. На неї виділять понад 7 млрд євро, а не 4 млрд, як планувалося раніше.

Про це повідомила пресслужба уряду ФРН, за результатами телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца із президентом США Джо Байденом. Як розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, під час розмови лідери двох країн "наголосили на необхідності подальшої фінансової, військової та гуманітарної підтримки України" у той час, як вона продовжує оборонятися від російської агресії.

Слід зазначити, що США та Німеччина лідирують за обсягами допомоги, наданої Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Берлін з 24 лютого 2022 року надав Києву військову допомогу вже приблизно на 6 млрд євро.

У тому числі Німеччина поставила Україні танки Leopard, установки ППО IRIS-T та ракети до них. Наразі в країні також обговорюється надання Україні ракет далекого радіусу дії Taurus. Партія ексканцлера Німеччини Ангели Меркель ХДС хоче винести на голосування до Бундестагу питання про постачання Taurus. За словами політиків, це рішення необхідне, оскільки ситуація в Україні стає дедалі критичнішою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що днями Олаф Шольц закликав країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні. На його думку, постачання зброї для України заплановане більшістю країн-членів ЄС, але "у будь-якому разі надто малі".