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Російська ракета вдарила по аеропорту Запоріжжя: момент потрапив на відео

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Російська ракета вдарила по аеропорту Запоріжжя: момент потрапив на відео Новина оновлена 27 лютого 2022, 23:10

Весь вечір у Запоріжжі була тривога ракетного удару

У неділю, 27 лютого, о 22:50 стало відомо про те, що російська авіація завдала удару по аеропорту в Запоріжжі.

Момент вибуху, який стався після влучення ракети, можна побачити на відео.

Ракета потрапила до аеропорту Запоріжжя

Зазначимо, що це відео, нібито зняте очевидцями, поширили багато українських Телеграм-каналів, проте офіційного підтвердження та подробиць НП поки що немає. Втім, весь вечір у місті зберігалася тривога ракетного чи авіаудару з боку РФ.

Нагадаємо, що обстрілюють Запоріжжя не вперше. Внаслідок удару напередодні, 26 лютого, тут сталася пожежа у тролейбусному депо.

Також ми повідомляли, що у неділю, 27 лютого, по Житомиру провідними війну проти України російськими військами з боку Білорусі було завдано ракетного удару. Варто зазначити, що це сталося з боку Білорусі одразу після того, як завершилися переговори президента України Володимира Зеленського з невизнаним міжнародним співтовариством президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який утримує владу в цій країні.

Теги:
#Росія #Аеропорт #Вибух #Запоріжжя
Російська ракета вдарила по аеропорту Запоріжжя: момент потрапив на відео
Запоріжжя
Російська ракета вдарила по аеропорту Запоріжжя: момент потрапив на відео
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Російська ракета вдарила по аеропорту Запоріжжя: момент потрапив на відео
Російська ракета вдарила по аеропорту Запоріжжя: момент потрапив на відео
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