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Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували: яка зараз радіаційна обстановка в Україні (мапа)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Запорізька АЕС Новина оновлена 04 березня 2022, 08:04
Запорізька АЕС

росіян не зупиняла навіть наявність ядерного палива у реакторах

Запорізька атомна електростанція у місті Енергодар у ніч на 4 березня стала ареною бойових дій росії проти України та всього світу. Війська Росії обстріляли АЕС, на ній почалася пожежа. Спочатку співробітників ДСНС не пускали на станцію вороги.

Проте пізніше ситуація змінилася, пожежникам вдалося дістатися до вогнища загоряння. Пожежу локалізували на площі 2 тисячі квадратних метрів, а потім загасили. Постраждалих та жертв немає. Обладнання АЕС та енергоблоки залишилися цілими і не постраждали від обстрілу окупантів. Є пошкодження облаштування реакторного відділення першого енергоблоку, але вони не впливають на безпеку.

Витоку радіації не відзначається. Атомну станцію зайняли російські війська. Мер Енергодару закликав людей не входити на вулиці міста. За даними спостережних систем, радіаційний фон в Україні та Запорізькій області знаходиться в межах норми.

Рівень радіації в Україні о 7:30 ранку 4 березня
Рівень радіації в Україні о 7:30 ранку 4 березня
Рівень радіації у Запорізькій області на 7:30 ранку 4 березня
Рівень радіації у Запорізькій області на 7:30 ранку 4 березня

Через ситуацію, що склалася, центр інцидентів МАГАТЕ переходить на режим цілодобового реагування.

Раніше "Телеграф" писав, що атака на ЗАЕС обвалила курс біткойна.

Теги:
#АЕС #Запорізька область #Енергодар
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