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Боронили ЗАЕС до останнього: тисячі енергодарців вийшли проститися з загиблими героями

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Попрощатися з героями прийшло дуже багато людей Новина оновлена 07 березня 2022, 12:51
Попрощатися з героями прийшло дуже багато людей

Бійці Наугвардії віддали життя, захищаючи ЗАЕС від агресора

У понеділок, 7 березня, в Енергодарі Запорізької області попрощалися з нацгвардійцями Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим, які загинули під час штурму Запорізької атомної електростанції росіянами.

Фото з місця подій публікує прес-служба "Енергоатому", повідомляє "Телеграф".

Зауважимо, що під час штурму АЕС загинуло троє бійців Національної гвардії — Євген Уколов, Михайло Фроліков та Юрій Квач, у той час як ще двох було госпіталізовано у важкому стані.

7 березня пройшло прощання з двома загиблими, Уколовим та Фроліковим, і тисячі людей вийшли попрощатися з героями.

Прощання з нацгвардійцями в Енергодарі 07.03.2022
Прощання з нацгвардійцями в Енергодарі 07.03.2022

Нагадаємо, що російські військові стали обстрілювати Запорізьку АЕС у ніч на 4 березня, незабаром після чого стало відомо, що стратегічний об’єкт перебуває під їхнім контролем.

Хоча наслідки катастрофи на ЗАЕС за масштабами могли б у 10 разів перевершити Чорнобильську трагедію, експерти запевняють, що нічого боятися.

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#Енергодар #Похорон
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