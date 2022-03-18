У Запоріжжі запрацювала наукова група для виготовлення бронежилетів

У Запоріжжі із використанням місцевих запасів спецсталей планують почати виробництво бронежилетів 4-5 класу. Про це у Телеграм повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ми об’єднали зусилля і створили наукову групу зі створення запорізьких бронежилетів. До складу групи увійшли 19 осіб – керівники підприємств, військові та науковці, в тому числі 6 відомих професорів", — розповів Старух.

За його словами, розробка бронежилетів почалася ще у 2014 році. "Вже за тиждень група встигне опрацювати матеріали та надасть пропозиції. За словами спеціалістів, у нашому регіоні наявні запаси спецсталей, які можуть бути використані", — зазначив очільник області.

Випробування та сертифікація бронежилетів мають розпочатися вже найближчим часом.