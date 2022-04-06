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Робимо все, щоб відновити логістичні ланцюжки для промисловості Запоріжжя – Кубраков

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Робимо все, щоб відновити логістичні ланцюжки для промисловості Запоріжжя – Кубраков Новина оновлена 06 квітня 2022, 10:32

Міністерство інфраструктури України відновлює та створює нові логістичні ланцюжки для роботи промислових гігантів Запорізької області.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков за результатами зустрічі з представниками українського бізнесу у Запоріжжі.

Він нагадав, що у Запоріжжі зосереджено багато великих державних і приватних промислових підприємств, які забезпечують економіку регіону.

Серед них – Мотор Січ, Запоріжсталь, Запоріжвогнетрив, Запоріжтрансформатор, НВК "Іскра", КБ "Прогрес", Дніпроспецсталь, Запорізький завод феросплавів, Запорізький абразивний комбінат, Запорізький завод важкого кранобудування, МІГремонт, Запорізький електровозоремонтний завод, Укрграфіт, Запорізький автомобільний завод та десятки інших.

Ці підприємства забезпечують тисячі кваліфікованих робочих місць, мають високоточне обладнання і потужний експортний потенціал.

"Наше завдання це все зберегти та розвивати. Більшість цих підприємств вже відновили роботу. На зустрічі з керівниками найбільших промислових компаній регіону ми розібрали кожен конкретний випадок — робимо все, щоб відновити або створити нові логістичні ланцюжки", — написав Кубраков у Facebook.

Він також повідомив, що багато чого вже вдалось вирішити після останньої поїздки та зустрічі з представниками металургійної галузі у Запоріжжі. Зокрема налагодити постачання сировини й допомогти організувати експорт готової продукції.

Кубраков наголосив, що мета регулярних зустрічей з представниками українського бізнесу – розробка конкретних рішень для відновлення виробництва.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури зустрічався з керівництвом гірничо-металургійних компаній Дніпропетровщини.

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