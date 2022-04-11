З початку війни залізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 тисяч тонн гумдопомоги – Тимошенко

Запоріжжя продовжує приймати та забезпечувати усім необхідним вимушених переселенців. За останню добу тут зустріли 5 558 внутрішньо переміщених осіб, у тому числі з Маріуполя та Бердянська, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко за підсумками робочої поїздки до Запоріжжя.

Тимошенко розповів, що евакуйовані маріупольці тимчасово проживають в одному із санаторіїв Запоріжжя.

"Люди розповіли про всі жахи, які чинить окупаційна російська армія в українському місті. Це важко слухати без болю в серці", — написав заступник голови ОП.

За словами Тимошенка, з початку війни гуманітарним коридором до Запоріжжя евакуювали 114 125 людей, з них 29 405 дітей. Місто повністю готове приймати вимушених переселенців, підкреслив він.

"До обласного гуманітарного штабу з Кіровоградської області направляють тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням. За період війни Укрзалізницею до Запоріжжя надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги", — навів дані Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що ключовий гуманітарний хаб вдалося сформувати також на Дніпропетровщині. Цей регіон підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області, спрямувавши туди вже понад 109 тис. харчових наборів.