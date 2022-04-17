Росіяни намагаються окупувати ще одне курортне містечко на Азовському морі

Заїхавши до населеного пункту, загарбники відкрили стрілянину

У неділю, 17 квітня, на 53-й день повномасштабної війни в Україні до Кирилівки Запорізької області зайшла колона російської бойової техніки. Це вже не перша зустріч місцевих з окупантами, проте, зважаючи на все, цього разу загарбники вирішили зміцнитися на території відомого в Україні курортного селища.

Інформацію про переміщення російських військ повідомляє "24 канал", посилаючись на власного кореспондента у місті.

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Скільки саме одиниць техніки зараз перебуває у Кирилівці, що знаходиться на березі Азовського моря, не повідомляється. Проте відомо, що росіяни влаштували показову стрілянину, в’їжджаючи до міста. Таким чином, швидше за все на місцеве населення намагалися нагнати страху.

До деяких із жителів почали вриватися в будинки, відбуваються обшуки. Що саме шукають, не пояснюють.

Точно відомо про щонайменше одного потерпілого від дій загарбників жителя Кирилівки — до нього увірвалися у домогосподарство, побили, а потім вкрали човен та автомобіль.

Додамо, що раніше російські війська заїжджали до Кирилівки лише з метою розвідки. Тепер, швидше за все, вони спробують окопатися і закріпитися у селищі. До слова, Кирилівка входить до Мелітопольського району, центр якого вже давно окупований ворожими солдатами.

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Зазначимо, що незважаючи на засилля підрозділів ворожої армії у Запорізькій області, місцеві жителі все одно продовжують опір. Серед іншого — тишком-нишком, за допомогою імпровізованого партизанського руху, позбавляються прибулих окупантів.

Також "Телеграф" ексклюзивнорозповідав, як саме зараз живе Мелітополь, де не працюють українські банки, проте по всьому місту розвішані російські банери.