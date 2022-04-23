Українці на окупованій ЗАЕС сахаються шпіонів-росіян та пи**ять сепарів - джерело

Один зі співробітників захопленої окупантами Запорізької АЕС розповів, як там справи наразі

На Запорізькій атомній електростанції, яка з 4 березня була захоплена окупантами, одразу після захоплення росіяни заборонили носити смартфони та інші пристрої з камерами. Всі рішення на станції щодо переміщення обладнання також вирішуються через окупантів.

Про це "Телеграфу" розповів один із працівників станції, попросивши не називати його ім’я.

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"Бачимо багато лівих людей, явно представників "Росатому". Вони намагаються увійти в розмову з нами і дізнатися про технологічні процеси, але, звичайно, всі падають на мороз при них. Є серед працівників сепари, але їх пи**ять постійно. Тому ситуація загалом робоча, але напружена", — йдеться у повідомленні нашого джерела.

Нагадаємо, що ситуація з АЕС погіршилася після того, як російські війська почали наступ на Енергодар, а потім відкрили прицільний вогонь по станції. Під час обстрілів 4 березня було зафіксовано влучення по одному з реакторів. Там спалахнула пожежа. Експерти заявили, що у разі вибуху на ЗАЕС ударна хвиля може досягти російського Уралу.

Раніше "Телеграф" публікував розгорнутий репортаж щодо ситуації в іншому тимчасово окупованому місті, — Мелітополі.