Росіяни пішли у наступ на Запоріжжя та вдарили ракетами (фото та відео)

Дані про жертв уточнюються

Ранок вівторка, 26 квітня, розпочався неспокійно для мешканців Запоріжжя, — російські військові влаштували ракетний обстріл та активізували наступ на область.

Про це повідомляє військова адміністрація та Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що в ранковому зведенні Генштабу йшлося: "На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії у напрямку населеного пункту Трудолюбівка, продовжуються бої".

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О 06:54 у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, через пару хвилин після чого в мережі стали повідомляти про вибухи, — місцеві жителі кажуть, що чули щонайменше три вибухи.

О 07:34 сирени стихли, і в мережі почали з’являтися перші фото та відео з місця подій.

Дим над Запоріжжям після обстрілу

Дані щодо постраждалих уточнюються.

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Слід зазначити, що велика частина Запорізької області ще з початку вторгнення росії в Україну перебуває під тимчасовою окупацією.

Карта бойових дій Запоріжжя 26.04.2022

Нагадаємо, що вчора вранці російські військові провели обстріл одразу багатьох областей України, внаслідок чого серйозно постраждала інфраструктура та були зафіксовані жертви.