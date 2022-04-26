Росіяни пішли у наступ на Запоріжжя та вдарили ракетами (фото та відео)
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Дані про жертв уточнюються
Ранок вівторка, 26 квітня, розпочався неспокійно для мешканців Запоріжжя, — російські військові влаштували ракетний обстріл та активізували наступ на область.
Про це повідомляє військова адміністрація та Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що в ранковому зведенні Генштабу йшлося: "На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії у напрямку населеного пункту Трудолюбівка, продовжуються бої".
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О 06:54 у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, через пару хвилин після чого в мережі стали повідомляти про вибухи, — місцеві жителі кажуть, що чули щонайменше три вибухи.
О 07:34 сирени стихли, і в мережі почали з’являтися перші фото та відео з місця подій.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Обережно на відео нецензурна лексика!
Слід зазначити, що велика частина Запорізької області ще з початку вторгнення росії в Україну перебуває під тимчасовою окупацією.
Нагадаємо, що вчора вранці російські військові провели обстріл одразу багатьох областей України, внаслідок чого серйозно постраждала інфраструктура та були зафіксовані жертви.