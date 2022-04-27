Рус

Не лише Херсон: окупанти готують "референдум" у ще одній області України

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3269
У багатьох районах Запорізької області мовить лише російське телебачення Новина оновлена 27 квітня 2022, 08:04
У багатьох районах Запорізької області мовить лише російське телебачення

Місцевим колаборантам підшукують "посади" у військовій комендатурі

В окремих населених пунктах Запорізької області окупанти розпочали перепис місцевого населення. Представники військової адміністрації регіону вважають, що таким чином росіяни можуть готуватися до проведення незаконного референдуму щодо створення чергової нелегітимної "республіки", як це зараз відбувається на Херсонщині.

Подробиці повідомили у прес-службі Запорізької ОВА, передає "Телеграф".

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Насамперед йдеться про спроби російських солдатів зібрати дані українців, які живуть у селі Конські Роздори, що належить до Пологівського району.

Село Кінські Роздори на карті
Село Кінські Роздори на карті

Влада наголошує, що в цьому населеному пункті загарбники окупували сільраду, а також лікарню та школу. На всій території села вороги намагаються сховати свою військову техніку, для чого риються масивні траншеї. Цілком ймовірно, що солдати армії рф збираються вести з села вогонь по інших районах області.

Також почастішали й випадки мародерства з боку росіян. Крім цього вони намагаються проводити перепис мешканців, що залишилися. Небажані ж російському режиму люди просто зникають — їх викрадають із невідомою метою.

По різних районах Запорізької області на різні компетентні посади почали "призначати" керівників із числа колаборантів та злочинців. Проводиться підготовка до святкування Першотравня та Дня перемоги, українським школам намагаються нав’язати ведення навчального процесу за російськими освітніми програмами.

Все це свідчить про те, що росіяни й надалі намагатимуться зміцнитись в окупації по регіону. Наступним можливим кроком може стати проведення референдуму щодо створення так званої "Запорізької народної республіки". Наскільки будуть успішні такі "плани", покажуть лише час та втручання ЗСУ.

Додамо, що інформація про підготовку до "народного волевиявлення" щодо створення нової "республіки" регулярно надходить із тимчасово окупованої Херсонщини. Спочатку повідомлялося, що референдум може відбутися 27 квітня, але пізніше розвідка зазначила, що росіяни вирішили трохи відкласти його — на початок травня.

Теги:
#Україна #Росія #Запоріжжя #Війна #Референдум #Перепис населення
Олексій Арестович
Україна
Арестович неприємно здивував термінами завершення війни в Україні: "Налаштовуємось на довгу історію"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Арестович неприємно здивував термінами завершення війни в Україні: "Налаштовуємось на довгу історію"
Дата публікації
Категорія
Російські війська
Російські окупанти захопили кілька населених пунктів на Донбасі (карта)
Дата публікації
Категорія
Залишки танка окупантів
росія змінює схему наступу: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
У багатьох районах Запорізької області мовить лише російське телебачення
Не лише Херсон: окупанти готують "референдум" у ще одній області України
Дата публікації
Категорія
Протистояння російським окупантам продовжується
Війна – день 63: ЗСУ контратакують попри тиск окупантів, путін заговорив про переговори