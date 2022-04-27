Не лише Херсон: окупанти готують "референдум" у ще одній області України

Місцевим колаборантам підшукують "посади" у військовій комендатурі

В окремих населених пунктах Запорізької області окупанти розпочали перепис місцевого населення. Представники військової адміністрації регіону вважають, що таким чином росіяни можуть готуватися до проведення незаконного референдуму щодо створення чергової нелегітимної "республіки", як це зараз відбувається на Херсонщині.

Подробиці повідомили у прес-службі Запорізької ОВА, передає "Телеграф".

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Насамперед йдеться про спроби російських солдатів зібрати дані українців, які живуть у селі Конські Роздори, що належить до Пологівського району.

Село Кінські Роздори на карті

Влада наголошує, що в цьому населеному пункті загарбники окупували сільраду, а також лікарню та школу. На всій території села вороги намагаються сховати свою військову техніку, для чого риються масивні траншеї. Цілком ймовірно, що солдати армії рф збираються вести з села вогонь по інших районах області.

Також почастішали й випадки мародерства з боку росіян. Крім цього вони намагаються проводити перепис мешканців, що залишилися. Небажані ж російському режиму люди просто зникають — їх викрадають із невідомою метою.

По різних районах Запорізької області на різні компетентні посади почали "призначати" керівників із числа колаборантів та злочинців. Проводиться підготовка до святкування Першотравня та Дня перемоги, українським школам намагаються нав’язати ведення навчального процесу за російськими освітніми програмами.

Все це свідчить про те, що росіяни й надалі намагатимуться зміцнитись в окупації по регіону. Наступним можливим кроком може стати проведення референдуму щодо створення так званої "Запорізької народної республіки". Наскільки будуть успішні такі "плани", покажуть лише час та втручання ЗСУ.

Додамо, що інформація про підготовку до "народного волевиявлення" щодо створення нової "республіки" регулярно надходить із тимчасово окупованої Херсонщини. Спочатку повідомлялося, що референдум може відбутися 27 квітня, але пізніше розвідка зазначила, що росіяни вирішили трохи відкласти його — на початок травня.