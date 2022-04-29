Окупанти викрали двох британців, які допомагали з евакуацією: що відомо

Волонтери із Великої Британії намагалися евакуювати жінку з двома дітьми

Російські військові взяли в полон двох британців, які намагалися евакуювати сім’ю із захопленого населеного пункту в Запорізькій області, де окупанти розпочали перепис місцевого населення.

Про викрадення ВВС розповів Домінік Бірн – співзасновник мережі благодійних організацій, які працюють в Україні.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Відомо, що у четвер, 28 квітня, громадяни Великої Британії намагалися допомогти матері з двома дітьми виїхати з населеного пункту, окупованого росіянами. Їх затримали на блокпосту. Про долю волонтерів нічого поки що невідомо.

"Жінка, яка чекала їхньої допомоги, отримала від волонтерів дивну смску, після чого до її будинку увірвалися російські військові. За словами Бірна, військові кричали на жінку, звинувачуючи її в "пособництві британським шпигунам", — передає видання.

Домінік Бірн повідомив про те, що сталося британських дипломатів, але офіційних заяв від них поки не надходило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що днями росіяни полонили спостерігачів ОБСЄ. Все, що відомо про насильно позбавлених волі людей — їх було викрадено з окупованих Донецька та Луганська.