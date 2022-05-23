росія нарощує кількість своїх військ у Запорізькій області: подробиці

Російські війська концентруються на південь від Запоріжжя

Російська окупаційна армія, схоже готується до наступу на півдні України, підтвердженням чого може бути здійснення перегрупування і стягнення додаткових військ на південь від Запоріжжя.

Про це повідомляє Запорізька ОДА у зведенні станом на вечір неділі, 22 травня.

Так, на Запорізькому напрямку фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Разом із тим ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

"Втім окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Комишуваха та Василівка", — йдеться у зведенні.

Фіксується суттєве збільшення живої сили противника на південь від Запоріжжя.

Так у селі Новогорівка Василівського району мешканці повідомляють про збільшення кількості російських військових. Окупанти засіли в школі та будинку культури. Така ж ситуація у селі Інженерне Пологівського району.

Місця скупчення живої сили ворожої армії

У Гусарці росіяни розселилися у покинутих будинках, в суботу, 21 травня, провели обхід, після чого пограбували будинки, з яких виїхали.

"У Василівці кількість військових рф вже перевищує кількість місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують грабувати мирне населення, забираючи з хат все, що їм до смаку", — йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, окупанти не тільки намагаються захопити південь України, а й завдають ракетних ударів по мирним містам, в тому числі і по Запоріжжю.