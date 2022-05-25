Рус

Відомий зрадник захотів включення ще однієї області України до складу рф

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
454
Окупанти намагаються говорити щось про "історичну справедливість", переписуючи саму історію Новина оновлена 25 травня 2022, 08:30
Окупанти намагаються говорити щось про "історичну справедливість", переписуючи саму історію

Ворог спрямований на захоплення усієї Запорізької області

Представник російських окупантів, гауляйтер Мелітополя Володимир Рогов видав чергову порцію пропагандистської нісенітниці щодо Запорізької області, по якій знову завдали ракетного удару. Серед іншого, і бажання місцевих колаборантів приєднати регіон до росії. При цьому від створення будь-якої "ЗНР" зрадник України відмовляється.

Більше подробиць повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На думку Рогова, Запорізьку область слід повністю "звільнити від нацистів", а потім узяти курс на інтеграцію з росією. Гауляйтер Мелітополя говорить про те, що бачить регіон як "повноцінний суб’єкт рф".

"Нам не потрібні сірі зони, не потрібна "Запорізька народна республіка"", – серед іншого заявив колаборант.

Колаборант Володимир Рогов
Колаборант Володимир Рогов

Найсмішішим є те, що на включенні Запоріжжя та області до складу рф Володимир Рогов наполягає через те, що регіон нібито і так був російським "протягом сотень років".

У розмові з представниками іншого пропагандистського медіа він також заявляв, що хотів би бачити Запоріжжя столицею "Південно-Західного федерального округу рф".

"Безумовно, Запорізька область перебуватиме лише під триколором, тому що тут вибір людей чітко зрозумілий. Ми говоримо про рідний і зрозумілий нам прапор, під яким ці землі історично жили", — стверджував колаборант .

Наразі тимчасово окупована територія півдня України виглядає так
Наразі тимчасово окупована територія півдня України виглядає так

Серед іншого Рогов згадав якусь історичну "Новоросію", а також те, що частина міст в області була закладена за часів Російської імперії.

Володимир Рогов відомий своїми проросійськими поглядами вже не перший рік, іноді спливав у різних ЗМІ як "експерт із Запорізької області". Називав себе політологом, був лідером "Слов’янської гвардії", доставляв гуманітарну допомогу незаконним військовим формуванням Росії в Україні. Незважаючи на українське коріння тривалий час проживав у Москві, регулярно відвідуючи ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи існує ризик нападу росіян на Запоріжжя та захоплення обласного центру. Таку можливість оцінив радник очільника ОП Олексій Арестович.

Теги:
#Україна #Росія #Запоріжжя #Запорізька область #Війна #Колаборанти