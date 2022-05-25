Відомий зрадник захотів включення ще однієї області України до складу рф
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Ворог спрямований на захоплення усієї Запорізької області
Представник російських окупантів, гауляйтер Мелітополя Володимир Рогов видав чергову порцію пропагандистської нісенітниці щодо Запорізької області, по якій знову завдали ракетного удару. Серед іншого, і бажання місцевих колаборантів приєднати регіон до росії. При цьому від створення будь-якої "ЗНР" зрадник України відмовляється.
Більше подробиць повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".
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На думку Рогова, Запорізьку область слід повністю "звільнити від нацистів", а потім узяти курс на інтеграцію з росією. Гауляйтер Мелітополя говорить про те, що бачить регіон як "повноцінний суб’єкт рф".
"Нам не потрібні сірі зони, не потрібна "Запорізька народна республіка"", – серед іншого заявив колаборант.
Найсмішішим є те, що на включенні Запоріжжя та області до складу рф Володимир Рогов наполягає через те, що регіон нібито і так був російським "протягом сотень років".
У розмові з представниками іншого пропагандистського медіа він також заявляв, що хотів би бачити Запоріжжя столицею "Південно-Західного федерального округу рф".
"Безумовно, Запорізька область перебуватиме лише під триколором, тому що тут вибір людей чітко зрозумілий. Ми говоримо про рідний і зрозумілий нам прапор, під яким ці землі історично жили", — стверджував колаборант .
Серед іншого Рогов згадав якусь історичну "Новоросію", а також те, що частина міст в області була закладена за часів Російської імперії.
Володимир Рогов відомий своїми проросійськими поглядами вже не перший рік, іноді спливав у різних ЗМІ як "експерт із Запорізької області". Називав себе політологом, був лідером "Слов’янської гвардії", доставляв гуманітарну допомогу незаконним військовим формуванням Росії в Україні. Незважаючи на українське коріння тривалий час проживав у Москві, регулярно відвідуючи ОРДЛО.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи існує ризик нападу росіян на Запоріжжя та захоплення обласного центру. Таку можливість оцінив радник очільника ОП Олексій Арестович.